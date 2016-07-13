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أحزاب يمنية تطالب الحكومة بتأجيل المشاركة بالمشاورات

المصدر: دبي - قناة العربية
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طالبت #أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية القيادة السياسية والحكومة بتأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من #المشاورات حتى تعلن #الميليشيات الالتزام الصريح بتنفيذ قرار #مجلس_الأمن 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي.

كما أكدت الأحزاب على مطلبها بتحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان، والالتزام بالنقاط الخمس لأجندة المشاورات التي تتضمن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة وإطلاق #المعتقلين واستكمال العملية السياسية.

وأكدت في بيان لها على ضرورة تنفيذ الميليشيات لتعهداتها في جولة #بييل_السويسرية والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين.

كلمات دالّة

#أحزاب, #المشاورات, #الميليشيات, #مجلس الأمن, #المعتقلين, #بييل السويسرية

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