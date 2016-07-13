التحالف يعترض صاروخا حوثياً باليستياً في مأرب

تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في #اليمن من اعتراض صاروخ #باليستي من نوع "زلزال 3" كانت ميليشيات الانقلابيين أطلقته من منطقة المشجح باتجاه معسكر تداوين في مأرب.

كما تمكنت قوات المقاومة والجيش الوطني من السيطرة على جبل #أتياس شرق مركز مديرية صرواح حيث تتواصل المواجهات مع ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح باتجاه جبل الربوعة في مأرب بإسناد من طائرات التحالف العربي التي استهدفت مواقع وآليات مساندة للميليشيات فدمرتها.

يأتي ذلك بينما طالبت أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية القيادة السياسية والحكومة بتأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من #المشاورات حتى تعلن #الميليشيات الالتزام الصريح بتنفيذ قرار #مجلس_الأمن 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي.