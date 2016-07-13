وقفة احتجاجية لأطفال مأرب تنديدا بمجزرة "عشية العيد"

نظم عدد من الأطفال وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة التي ارتكبها #الحوثيون وقوات #صالح بقتل ثمانية وجرح آخرين من الأطفال في #حي_الزراعة محافظة #مأرب في #اليمن.

وناشد الأطفال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإيقاف العنف الذي تتعرض له الطفولة من قبل الحوثيين وقوات صالح. ورفع الأطفال في الوقفة التي أقيمت بذات المكان الذي تعرض للقصف الصاروخي صور زملائهم ضحايا الصاروخ الذي استهدف الحي قبيل عيد الفطر المبارك بساعات وأودى بحياة ثمانية وجرح 14 آخرين.

وقال مصدر حقوقي إن محافظة مأرب يتعرض فيها المدنيين لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وأكد المصدر أنه تم رصد خلال الشهر الماضي تعرض المدنيين لـ23 هجمة صاروخية بالمحافظة من قبل الحوثي وصالح. وأشار إلى أن تلك الهجمات توزعت بين صواريخ كاتيوشا وصواريخ بالستية، آخرها صاروخ "اورغا".

ولفت إلى أن الهجمات جميعها مباشرة وتستهدف المدنيين، منوها بأن تلك الهجمات في نظر القانون تعد جرائم بحق الإنسانية ولا تسقط بالتقادم أو الحوار.