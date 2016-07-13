ولد الشيخ يصل صنعاء للقاء وفدي الانقلابيين

وصل إلى صنعاء #المبعوث_الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للقاء وفدي الانقلابيين #الحوثيين وحزب المخلوع صالح، في إطار الجهود التي يبذلها لاستئناف مشاورات الكويت في ظل مؤشرات لا توحي بانعقادها في الموعد المحدد

وكان ولد الشيخ أحمد التقى في الرياض #الرئيس_اليمني عبد ربه منصور هادي والوفد الحكومي المفاوض، حيث عبر هادي عن رفضه شرعنة الانقلاب، وشدد على المرجعيات الأساسية المتمثلة في قرار مجلس الأمن #2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وقال #هادي إن المشاورات مع الانقلابيين أفضت إلى سراب، فيما ذكر مصدر في الوفد الحكومي أنه لا يلوح في الأفق أن هناك #كويت_2.