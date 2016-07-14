وزير خارجية اليمن: عودتنا لمشاورات الكويت مشروطة

قال عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني إن عودة الوفد الحكومي للكويت مشروطة بتوفر الضمانات بالتزام الانقلابيين بالمرجعيات.

وأضاف "المخلافي" خلال اتصال مع "العربية" أن وفد الشرعية لم يفرض شروطا وإنما طلب الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وتابع "موقفنا كان إيجابيا فيما يتعلق بالمشاورات بشهادة المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد".

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الانقلابيين لم يلتزموا بوقف النار أو بفتح الممرات الآمنة.

هذا، وأكد مصدر خليجي لـ"العربية"، الخميس، أن استئناف المفاوضات اليمنية بالكويت سيكون السبت كحد أقصى.

هذا وذكرت مصادر خاصة أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، غادر صنعاء بطائرته الخاصة، هذا فيما غادر وفد الانقلابيين صنعاء متجها إلى مسقط على متن طائرة عمانية.

وأشارت المصادر إلى أن مغادرة ولد الشيخ أحمد جاءت دون أي حديث لوسائل الإعلام أو عقد مؤتمر صحافي قبيل مغادرته مطار صنعاء، بعد لقاءات عقدها مع وفد الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح لبحث استئناف المشاورات في الكويت.

هذا وبدأ #المبعوث_الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى #اليمن لقاءاته في صنعاء مع الانقلابيين، في محاولة لإنقاذ جولة المشاورات المرتقبة في الكويت، الخميس.

وفيما اعتبرت الحكومة اليمنية أن احتمالات تأجيل الجولة المرتقبة أو إلغائها أقوى من احتمالات عقدها، التقى ولد الشيخ أحمد مع المخلوع علي عبدالله صالح.

وذكرت مواقع إعلامية ناطقة باسم حزب المخلوع أن #صالح أكد على ضرورة وقف الحرب وما سماه الحصار على اليمن.

كما طالب المخلوع بإلغاء وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإلغاء العقوبات على الأفراد. وأكد أن حزبه جاهز لاستئناف مشاورات الكويت في موعدها المحدد.

وكان المخلوع قد أوضح في لقاء مع اللجنة العامة لحزبه قبول الحزب الذهاب إلى الجولة الثانية من مشاورات الكويت.