اليمن.. جبل الذهب القريب من صنعاء بيد الجيش والمقاومة

تتواصل المواجهات على جبهة نهم القريبة من العاصمة صنعاء، حيث نجحت قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية، ومنها جبل الذهب والمرتفعات المحيطة به، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي محافظة مأرب المجاورة، تتواصل المعارك العنيفة في جبهة صرواح غرب المحافظة بين المتمردين وقوات الشرعية المدعومة من مقاتلات التحالف التي استهدفت تعزيزات ومواقع الميليشيات في المنطقة.

وفي إطار خروقات الميليشيات واستهدافها الأحياء السكنية، أفاد مصدر محلي في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف أن صاروخا من نوع كاتيوشا أطلق من مناطق تسيطر عليها الميليشيات بمديرية الغيل سقط بالقرب من السوق العام وسط المدينة.

وفي محافظة حجة الحدودية مع السعودية، تتواصل المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد المتمردين في منطقة حرض التي كانت الميليشيات الانقلابية قد دفعت إليها بتعزيزات كبيرة في محاولة للتقدم، فيما تصدت لها قوات الشرعية.



وفي تعز كثفت الميليشيات من هجماتها على مناطق غرب المدينة، خاصة في محيط اللواء 35 مدرع في إطار مساعيها المتكررة للسيطرة على المعسكر، ونجحت قوات الجيش الوطني والمقاومة في التصدي للمتمردين، كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات في جبل كهبوب ومحيط معسكر العمري شرق باب المندب، ما ألحق أضرارا بشرية ومادية كبيرة بالمتمردين.