اليمن.. نجاة محافظ عدن من هجوم بسيارة ملغومة

أفاد مسؤولو أمن وشهود عيان أن #محافظ #عدن بجنوب اليمن نجا من هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبه اليوم الجمعة.

وانفجرت سيارة متوقفة أثناء مرور المحافظ #عيدروس_الزبيدي والسيارات التي كانت تقل حراسه في منطقة إنماء. وقال مسعفون إن جنديا أصيب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وتستعر حرب لأكثر من عام في البلاد وعمت الفوضى الأمنية في المدينة التي اتخذت منها الحكومة اليمنية مقرا مؤقتا.

وعين الزبيدي محافظا لعدن بعد مقتل سلفه في تفجير سيارة يوم 6 ديسمبر أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. وكان ذلك أحدث هجوم لفرع التنظيم المتشدد الجديد في اليمن ضد أهداف حكومية.

وحاول مهاجمون عدة مرات قتل الزبيدي في هجمات بسيارات ملغومة.

وكثف تنظيم داعش هجماته منذ اندلاع الحرب في اليمن وبرز كمنافس قوي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي كان أكبر تنظيم متشدد في البلاد في السنوات الأخيرة.