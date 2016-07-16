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عودة الوفد الحكومي اليمني للكويت لاستئناف المحادثات

المصدر: العربية.نت - حمود منصر
جانب من المحادثات اليمنية بالكويت
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أكد مسؤول حكومي يمني رفيع، اليوم السبت، عودة الوفد الحكومي إلى الكويت خلال الـ24 ساعة القادمة في ضوء نتائج المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي الليلة الماضية في الرياض.

وأوضح المسؤول أن ولد الشيخ أحمد أكد أن المشاورات ستستأنف وفق المرجعيات المتفق عليها. وبشكل أكثر جدية، كما أكد المبعوث الأمني خلال المباحثات سحبه خارطة الطريق التي كشف عنها في نهاية جولة المشاورات الأولى أواخر يونيو الماضي. وقوبلت بتحفظ ورفض الحكومة اليمنية.

واجتمع المبعوث الأممي مع قادة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الداعمة للشرعية لمناقشة مطالباتهم بتوفير ضمانات التزام الانقلابيين بمحددات ومرجعيات المشاورات.

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