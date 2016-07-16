مقتل 39 من عناصر الميليشيات بينهم قيادي حوثي

أكدت مصادر ميدانية مصرع 39 من عناصر الميليشيات بينهم قيادي حوثي بارز وذلك نتيجة مواجهات ميدانية وغارات لمقاتلات التحالف العربي.

وأفادت مصادر ميدانية في الجوف بمقتل مشرف الحوثيين في الخوبة على الحدود السعودية واسمه أبو رامي عيسى عمير.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي وهو من أهالي مديرية المراشي بالجوف قتل بغارة لطيران التحالف أودت بحياة 5 مسلحين كانوا معه.

وبحسب المصادر يعد أبو رامي من القيادات البارزة للمليشيا ومقتله يعتبر ضربة قاصمة لهم.

وتحتدم المواجهات في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة. وقال المتحدث باسم المقاومة في صنعاء عبدالله الشندقي إن هذا التقدم يأتي بعد أيام قليلة من تحرير جبل القرن؛ مشيرا إلى أن الانقلابيين حاولوا التقدم إلا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واجهتهم وكبدتهم خسائر كبيرة منعتهم من التقدم ميدانيا.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط 16 قتيلا من المليشيات، وعشرات الجرحى، فيما لقي إثنان من أفراد الجيش الوطني مصرعهما وأصيب 5 آخرون.

وفي محافظة مأرب سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على منطقة حيد النضارة، في صرواح غرب مدينة مأرب، عقب معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح خلفت 7 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الميليشيات.

والجدير بالذكر أن صرواح تعتبر المديرية الوحيدة في مأرب التي لا زال الحوثيون وقوات صالح يتمركزون فيها.

و قُتل أحد عناصر المقاومة الشعبية و4 من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في معارك اندلعت السبت بين الطرفين في منطقة الصراري التابعة لجبل صبر، جنوب شرق مدينة تعز.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المعارك اندلعت عقب فشل وساطة قبلية قادها زعماء قبائل بين المقاومة والحوثيين في بيت الصراري لوقف التوتر في المنطقة والزام الحوثيين بتسليم السلاح الثقيل، وأي شخص من خارج المنطقة.

وفي البيضاء قالت مصادر محلية إن ما لا يقل عن 6 من مسلحي المليشيات لقوا مصرعهم في قصف مدفعي لرجال المقاومة على مواقع الحوثيين في منطقة الوهبية بمديرية السوادية.