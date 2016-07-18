مرتفعات استراتيجية بيد الجيش والمقاومة شرق صنعاء

سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الجبال والمرتفعات الشرقية والجنوبية لسلسلة جبال يام وصولاً إلى جبال الذيبة في الجهة الغربية في جبهة #نهم شرق #صنعاء في مواجهات قتل خلالها 12 وجرح آخرون من الميليشيات.

كما تمكن الجيش والمقاومة من استعادة السيطرة على منطقة ظبي الاعبوس في مديرية حيفان بتعز بعد معارك شرسة مع المتمردين.

واستعادت المقاومة السيطرة على جبلي الأشقري والنظارة في مديرية صرواح في مأرب بعد اشتباكات عنيفة مع الانقلابيين.

كما دمر طيران التحالف العربي دبابتين وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قرب حرض، ومخزن أسلحة وذخائر للميليشيات قبالة الخوبة السعودية.