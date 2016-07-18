اليمن.. مقتل 9 شرطيين وإصابة العشرات بهجومين في المكلا

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بوقوع هجومين بسيارتين مفخختين استهدفا نقطتين أمنيتين غرب مدينة المكلا #اليمنية أسفرا عن مقتل 9 وعشرات الجرحى في صفوف رجال الشرطة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام اليمنية نقلا عن مصدر عسكرى أن انتحاريا كان يقود سيارة فجرها عند نقطة تابعة للجيش بمنطقة بروم المدخل الرئيسي لمدينة المكلا من الناحية الغربية، ما أدى إلى مقتل جنديين في حصيلة أولية.

وأشارت وسائل الإعلام اليمنية إلى أن السيارة كانت في طريقها إلى منطقة أخرى ولكن الجنود في النقطة اكتشفوا أمرها ففجر الانتحاري السيارة، في حين لم تتضح بعد ظروف انفجار السيارة الأخرى.