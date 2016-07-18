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لقاءات منفصلة لولد الشيخ مع الأطراف اليمنية في الكويت

المصدر: دبي - قناة العربية
المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد (أرشيفية)
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عقد المبعوث الأممي #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد في اليوم الثاني لاستئناف #المشاورات_اليمنية في #الكويت لقاءات منفصلة، الأول صباحاً مع وفد الانقلابيين، وعصراً مع الوفد الحكومي، على أن يلتقي لاحقاً وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأشارت الوكالة إلى أن المبعوث الأممي سيناقش مع الأطراف اليمنية عدداً من القضايا السياسية والأمنية والإنسانية المطروحة على جدول الأعمال، إلى جانب موضوع الضمانات التي يطالب بها الوفد الحكومي والمتعلقة باعتراف وفد الانقلابيين بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والالتزام بقرار مجلس الأمن 2216.

كلمات دالّة

#اليمن, #المشاورات اليمنية, #الكويت, #الحكومة, #الانقلابيون, #وفدان, #إسماعيل ولد الشيخ أحمد

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