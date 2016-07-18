لقاءات منفصلة لولد الشيخ مع الأطراف اليمنية في الكويت

عقد المبعوث الأممي #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد في اليوم الثاني لاستئناف #المشاورات_اليمنية في #الكويت لقاءات منفصلة، الأول صباحاً مع وفد الانقلابيين، وعصراً مع الوفد الحكومي، على أن يلتقي لاحقاً وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأشارت الوكالة إلى أن المبعوث الأممي سيناقش مع الأطراف اليمنية عدداً من القضايا السياسية والأمنية والإنسانية المطروحة على جدول الأعمال، إلى جانب موضوع الضمانات التي يطالب بها الوفد الحكومي والمتعلقة باعتراف وفد الانقلابيين بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والالتزام بقرار مجلس الأمن 2216.