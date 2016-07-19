اشتباكات عنيفة في تعز والميليشيات تقصف الأحياء السكنية

أفادت مصادر لـ"العربية" باشتباكات على امتداد الجبهة الشرقية لتعز وتعرض الأحياء السكنية في شرق المدينة لقصف عنيف من قبل الميليشيات بالمدفعية والدبابات.

على جانب آخر، قال الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، عبدالله الشندقي، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت لهجوم قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أعقبه مواجهات هي الأعنف شرقي العاصمة.

وأضاف أن الهجوم استهدف مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مناطق المجاوحة وبني فرج الميسرة بمديرية نهم شرق صنعاء.

وأشار الشندقي إلى أن الهجوم أعقبته معركة هي الأعنف من نوعها شارك فيها طيران التحالف، حيث تم تدمير ثلاث عربات عسكرية ومدرعة وثلاثة رشاشات ثقيلة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، فيما قتل أحد مقاتلي الجيش والمقاومة وثلاثة جرحى.