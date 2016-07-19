فيديو.. أنفاق ومتاريس للحوثيين في اليمن

وثق مقطع فيديو حصلت عليه "العربية" لحظة الكشف عن أنفاق وخنادق ومتاريس تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لحفظ السلاح والدواء.

جاء ذلك بعد عمليات القصف التي نفذها طيران التحالف المدعومة بالمقاومة والجيش الوطني اليمني الذي تقدم في مديرية حرض اليمنية قبالة الحدود السعودية.

كما بيّن الفيديو، خزان ماء دفن على عمق أربعة أمتار، وخنادق حفرت على عمق ثلاثة أمتار، وأنفاق تحت الأرض تصل بين كل خندق وآخر بطول خمسين مترا.

وأظهر الفيديو أيضاً ممرات إمداد حفرت على عمق متر ونصف المتر وكميات من الأدوية، تستخدمها الميليشيات للحد من تخثر الدم أثناء إصابتهم.