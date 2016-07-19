ولد الشيخ يبحث إطلاق الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن

التقى المبعوث الأممي إلى #اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في #الكويت ، فريق عمل لجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن #المشاورات_اليمنية وناقش معهم خطة عمل اللجنة بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

ومن المنتظر أن يلتقي ولد الشيخ أحمد في وقت لاحق عدداً من الدبلوماسيين لإطلاعهم على تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

كما سيلتقي المبعوث الأممي رئيس وفد الحكومة اليمنية، عبدالملك المخلافي، لاستكمال بحث عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.