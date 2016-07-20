تراجع الانقلابيين عن الالتزام بسقف زمني لمشاورات اليمن

تراجع رئيس وفد الانقلابيين، محمد عبدالسلام، عن الالتزام بسقف زمني للمشاورات، مُجدِّدا رفض أية تغييرات يتبناها المبعوث الأممي لحصر المشاورات الحالية في الجانب الأمني والعسكري.

من جانبه، عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، اجتماعا مع وفد الحكومة اليمنية لبحث إجراءات تشكيل لجنة عسكرية وأمنية، وتنفيذ النقاط الخمس المتعلقة بالجوانب العسكرية والأمنية والإنسانية، والتحضير للقاء يجمعه بالرئيس هادي أواخر الأسبوع الجاري.

ميدانيا، المواجهات العسكرية تواصلت في محافظات حجة والجوف وصنعاء، حيث شهدت جبهة حرض - ميدي شمال غرب محافظة حجة الحدودية، اشتباكات عنيفة وتبادل قصف مدفعي وصاروخي بين الميليشيات والجيش الوطني، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في ميدي ومديرية مستبا، ودمرت مخزن أسلحة وآليات عسكرية تابعة لها.

وفي محافظة صعدة، لقي القيادي الحوثي مفرح عبدالله العياني مصرعه و6 من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف، استهدفت عربة كانوا يستقلونها في منطقة مران، المعقل الرئيس لحركة تمرد الحوثي شمال غرب المحافظة.

وأكد متحدث باسم المقاومة مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات متواصلة في منطقتي المجاوحة وبني فرج بمديرية نهم شمال شرق صنعاء.

تلك المواجهات وصفت بالأعنف، وشاركت فيها طائرات التحالف التي قصفت تعزيزات ومجامع للميليشيات، ودمرت ثلاث عربات عسكرية تابعة لهم غرب نهم.