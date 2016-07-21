الكويت تمهل الأطراف اليمنية 15 يوما

حددت #الكويت على لسان نائب وزير خارجيتها خالد سليمان الجارالله مدة زمنية للمتفاوضين اليمنيين في الكويت.

وأكد الجار الله في مقابلة خاصة لقناة "العربية"، الأربعاء، أنه إذا لم تحسم الأمور خلال 15 يوما فالكويت تعتذر عن استكمال استضافتها للمشاورات.

هذا وأفادت مصادر العربية أن وفد #الانقلابيين الحوثيين أفشل عقد اجتماع مشترك ومباشر كان مقررا الأربعاء مع الوفد الحكومي بحضور #المبعوث_الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وهاجم رئيس فريق الحوثيين في الوفد الانقلابي محمد عبدالسلام، المبعوث الأممي، وأعلن رفضه أجندة المشاورات.