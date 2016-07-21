اليمن.. قتلى وجرحى من الميليشيات باشتباكات في جبهات تعز

سقط 9 قتلى وعشرات الجرحى من عناصر ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح إثر الاشتباكات التي دارت خلال اليوم في معظم جبهات مدينة #تعز ، حيث تمكن الجيش الوطني و #المقاومة_الشعبية من صد هجوم عنيف شنته الميليشيات على مواقعهم في منطقة مدارات وشارع الثلاثين غرب اللواء 35 مدرع غرب مدينة تعز.

كما صد الجيش والمقاومة هجوماً عنيفاً للميليشيات على مواقعهم في حي ثعبات والجحملية وحي الدعوة شرق تعز، وحي الزنوج وتبة الدفاع الجوي شمال المدينة.

ورافق هجوم المتمردين قصف عنيف بالمدفعية والدبابات على مواقع المقاومة والجيش في الجبهة الشرقية والشمالية للمدينة، والأحياء السكنية المجاورة والأحياء السكنية وسط المدينة أيضاً، فيما شنت الميليشيات هجوماً عنيفاً على منطقة الشقب والصراري في جبل صبر، وتمكنت المقاومة والجيش من صد الهجوم وإجبارها على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبير في الأرواح والعتاد العسكري.

كما شنّ الانقلابيون قصفاً عنيفاً وعشوائياً بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية من دمنة خدير على مواقع المقاومة في منطقة الشقب والصراري وموقع العروس في جبل صبر جنوب شرقي تعز.

من جانب آخر، سقط قتيلان و13 جريحاً من المدنيين جراء القصف العشوائي من قبل الميليشيات على الأحياء السكنية وسط المدينة ومناطق المواجهات خارج المدينة.

كذلك سقط 9 جرحى من المقاومة الشعبية والجيش الوطني أثناء صد هجوم للمتمردين في جبهات مدينة تعز، فيما عززت الميليشيات الانقلابية جميع مواقعها المحيطة بالمدينة بعدد من الأطقم العسكرية المحملة بالمسلحين والأسلحة والذخائر، حيث وصلت التعزيزات إلى منطقة الربيعي وحذران والضباب والوازعية غرب مدينة تعز وشارع الخمسين والستين شمال المدينة وإلى منطقة الحوبان وكرش شرق تعز.