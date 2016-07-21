السعودية تحبط اختراقاً للحوثيين من حرض.. ومقتل 50 منهم

قُتل ما لا يقل عن 50 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح وأصيب أكثر من 150 آخرين في مديرية #حرض بـ #اليمن قُبالة #الحدود_السعودية .

وقد قامت طائرات #التحالف صباح اليوم الخميس بعدة غارات جوية قصفت مواقع تابعة لـ #الميليشيات في حرض، أثناء محاولاتها اختراق الحدود #السعودية .

من جهة أخرى، قامت المدفعية السعودية بعدة ضربات باتجاه بعض التحركات العسكرية التابعة لـ #الحوثيين والمخلوع صالح على الشريط الحدودي السعودي.

كما تواصل قوات #التحالف قصفها على مديرية حرض والتي تضم تجمعات لمليشثات الحوثي والمخلوع صالح بالإضافة إلى مخازن أسلحة وآليات تم تدميرها.

وفي ذات السياق نفذ الجيش الوطني اليمني عدة هجمات على مديرية حرض اليمنية باتجاه عمق المديرية التي تنتشر فيها عناصر الميليشيات.

وكانت قوات اللواء 105 واللواء 25 واللواء الثاني، بالإضافة إلى لواء حرس الحدود للجيش الوطني اليمني قد قامت فجر اليوم بالتقدم نحو مديرية حرض.

وبدعم من طيران التحالف العربي تم تدمير آليات عسكرية ومواقع للمتمردين بمنطقة #جمارك_الحرض .