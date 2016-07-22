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الحكومة اليمنية: تغيرات سياسية وعسكرية خلال أيام

المصدر: دبي - قناة العربية
رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر
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أعلن رئيس #الحكومة_اليمنية ، أحمد عبيد بن دغر، أن الوضع في بلاده سيتغير في الأيام القادمة على الصعيد السياسي والعسكري، وذلك بالتزامن مع مهلة قدمتها #الكويت للأطراف المشاركة في المشاورات بحسم الخلافات خلال 15 يوماً، وتصعيد ميداني على الأرض.

ولم يكشف بن دغر عن ملامح هذا التغيير لكنه أكد أن الجميع معني بالدفاع عن كل شبر في #اليمن .

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