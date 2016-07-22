المخلافي يؤكد تمسكه بموعد إنهاء المشاورات اليمنية

نفى وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، تصريحات نسبت له بشأن مهلة الأسبوعين. وقال عبر تويتر ‏"لا صحة لما نسب إليَّ أنني قلت إن مهلة الأسبوعين غير كافية لإنهاء المشاورات كما نقلت صحيفة الرأي، نحن نتمسك بإنهاء المشاورات في موعدها".

وأضاف أن ‏‏بيان الالتزام الموقع قبل رفع الجولة الأولى ينص على أن المشاورات مدتها أسبوعان، ووفد الحكومة اليمنية حصل على التزام إضافي من المبعوث الأممي بذلك.

‏كما أشار إلى أن وفد الحكومة اليمنية يرحب بتصريح نائب وزير الخارجية الكويتي بشأن الالتزام بمدة المشاورات لأسبوعين، ويؤكد أن سياسة إضاعة الوقت غير مقبولة.

وأكد في تغريدات له عبر تويتر "‏‏نحن أمام فرصة أخيرة للسلام، إن أضاعها الانقلابيون تحت اعتقاد أنهم قدموا إلى الكويت للمناورة وإضاعة الوقت فهم واهمون، ضقنا وضاق العالم بهم".