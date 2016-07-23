تعز.. الميليشيات الانقلابية تغلق كل منافذ المدينة

أطلق المجلس العسكري في محافظة تعز نداء عاجلا للوفد الحكومي المفاوض في الكويت ومبعوث #الأمم_المتحدة و#المنظمات #الدولية والإغاثية من أجل التدخل لإنقاذ المحافظة.

وحذر المجلس من أن الميليشيات أقدمت اليوم على إغلاق جميع المنافذ في مدينة #تعز وأن مئات المواطنين عالقون عند المداخل ولم يسمح لهم بالدخول إلى منازلهم.

كما أن #الميليشيات شددت من حصارها على المدينة، ومنعت دخول أي شيء إليها، وزادت من كثافة القصف بكل #أنواع_الأسلحة الثقيلة من #مدفعية وصواريخ، كما فخخت عددا من المنازل استعدادا لتفجيرها.

وحذر المجلس كذلك من قيام الميليشيات بدفع المزيد من التعزيزات العسكرية تجاه المدينة من اتجاه #صنعاء و#ذمار والحديدة.