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تعز.. الميليشيات الانقلابية تغلق كل منافذ المدينة

المصدر: دبي - قناة العربية
أرشيفية
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أطلق المجلس العسكري في محافظة تعز نداء عاجلا للوفد الحكومي المفاوض في الكويت ومبعوث #الأمم_المتحدة و#المنظمات #الدولية والإغاثية من أجل التدخل لإنقاذ المحافظة.

وحذر المجلس من أن الميليشيات أقدمت اليوم على إغلاق جميع المنافذ في مدينة #تعز وأن مئات المواطنين عالقون عند المداخل ولم يسمح لهم بالدخول إلى منازلهم.

كما أن #الميليشيات شددت من حصارها على المدينة، ومنعت دخول أي شيء إليها، وزادت من كثافة القصف بكل #أنواع_الأسلحة الثقيلة من #مدفعية وصواريخ، كما فخخت عددا من المنازل استعدادا لتفجيرها.

وحذر المجلس كذلك من قيام الميليشيات بدفع المزيد من التعزيزات العسكرية تجاه المدينة من اتجاه #صنعاء و#ذمار والحديدة.

كلمات دالّة

#الأمم المتحدة, #الدولية, #تعز, #المليشيات, #أنواع الأسلحة, #مدفعية, #صنعاء, #الميليشيات

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