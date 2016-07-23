صنعاء تتحول إلى "جحيم" للانقلابيين

بالتزامن مع استحداث الميليشيات الحوثية المزيد من نقاط التفتيش الأمنية داخل العاصمة صنعاء وفي مناطق الحزام الأمني لصنعاء، نفذت جماعة الحوثي خطة انتشار لخطباء ومرشدين موالين لها في كثير من مساجد #العاصمة لإحداث تعبئة مجتمعية مناهضة للشرعية.

وبحسب شهود عيان، فقد كان لافتاً بداية من الجمعة قيام خطباء حوثيين بإلقاء خطب ومحاضرات في عديد من المساجد بين صلاتي المغرب والعشاء تركزت في مجملها على دعوة الناس إلى نبذ الفرقة والوقوف صفا واحدا لمواجهة قوات إعادة الشرعية.

ويقول أحد الأهالي في منطقة دارس بشمال العاصمة #صنعاء "بعد الانتهاء من صلاة المغرب الجمعة فوجئنا بقيام مسلح حوثي وافد على المسجد بترك سلاحه جانبا ودعوة المصلين إلى عدم المغادرة والاستماع إلى محاضرة قصيرة على حد قوله".

وتابع الشاهد الذي فضل الاكتفاء بنشر اسمه الأول أحمد: ما لفت انتباهي هو أن هذا الخطيب المسلح - وعلى غير عادة الحوثيين - بدا أكثر مرونة تجاه الآخر.

وأضاف أحمد: خرجت الناس بانطباع أن جماعة #الحوثي تعيش حالة قلق وخوف كبير مع اقتراب قوات الشرعية كثيرا من العاصمة وفي ظل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الميليشيات يوميا في جبهة نهم والمناطق المحيطة بها شمال شرق صنعاء.

وتعليقا على ذلك يقول المحلل السياسي محمد سلطان إن "ميليشيا الحوثي غير مطمئنة للقبائل المحيطة بالعاصمة كما أنها تدرك أن أكثر من نصف سكان العاصمة صنعاء يمثلون خلايا نائمة للشرعية والقوى المساندة لها.

وأضاف سلطان "سقوط صنعاء بسهولة عند اجتياح #الحوثيين لها في 21 سبتمبر 2014 يرجع إلى أن القوى السياسية والعسكرية والقبلية المناهضة للميليشيا فضلت عدم المواجهة تفاديا لوقوع معركة مدمرة لصنعاء ومنعاً لحدوث حمام دماء، بالتالي يشعر الحوثيون أن حلفاءهم السياسيين والعسكريين والقبليين سينهجون ذات المسلك لأسباب تاريخية واجتماعية وحتى مصلحية".

وقال "يشعر الحوثيون أن حليفهم #المخلوع_صالح الذي تنتمي أغلبية قوته العسكرية الضاربة إلى صنعاء ومحيطها لن يخوض معهم معركة العاصمة بنفس الموقف الذي خاض به معهم خارج ملعبه معارك تعز وعدن ومأرب".