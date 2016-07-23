مقتل 42 انقلابياً في مناطق متفرقة في اليمن

أكدت مصادر عسكرية وميدانية يمنية مقتل 42 وجرح العشرات من الانقلابيين جراء مواجهات وغارات لمقاتلات #التحالف_العربي .

وأعلنت قوات الجيش الوطني أن ميليشيات #الحوثي حاولت التقدم للسيطرة على جبل العروس في #تعز ، إلا أن القوات الوطنية تمكنت من التصدي لتلك المحاولات وقتلت نحو 20 عنصراً من الانقلابيين كما جرحت العشرات منهم.

وفي محافظة #الجوف شمالي البلاد، أكدت مصادر ميدانية مقتل 11 من الميليشيات وجرح العشرات جراء غارات استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مديرية المتون والغيل والمصلوب والشعف.

وفي محافظة #عمران شمال صنعاء، ذكرت مصادر محلية مقتل 4 وجرح آخرين من المتمردين جراء ثلاث غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع للانقلابيين بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أن غارة جوية استهدفت جسراً بمديرية "قفلة عذر"، وغارتان استهدفتا جسر "العبيسة" الواقع بوادي "مور" بمحافظة عمران.

وفي #شبوة جنوب شرقي اليمن، أكدت مصادر محلية مقتل مسلح وإصابة آخرين من القوات التابعة للانقلابيين، في هجوم شنه مجهولون على إدارة الأحوال المدنية التي اتخذوا منها مقراً لهم. كما استهدف هجوم آخر دورية عسكرية للمتمردين في بئر "البحري" بمنطقة الرونة ببيحان، أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح خمسة آخرين منهم.

وفي #الضالع ، أفادت مصادر محلية بمقتل 3 من مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح، وإصابة 6 آخرين، الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي نجحت في صد هجوم مباغت للقوات الموالية للحوثيين وصالح على موقع في منطقة يبار بمديرية "العَوْد" التابعة لمديرية قعطبة شمالي المحافظة.