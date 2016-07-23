وفد حكومة اليمن يتمسك بتنفيذ 5 مطالب بمشاورات السلام

صرح مسؤول في الوفد الحكومي إلى #مشاورات_السلام اليمنية في الكويت أن جلسة المشاورات الانفرادية التي عقدها #المبعوث_الأممي مع #الوفد الحكومي لأول مرة في مقر بعثة الأمم المتحدة ركزت على مناقشة النقاط الخمس التي تم الاتفاق بشأنها مع المبعوث الأممي، والتأكيد على الالتزام بالسقف الزمني للمشاورات.

وأوضح المسؤول أن المبعوث الأممي أكد مجددا التزامه بالعمل على تحقيق #النقاط_الخمس، وهي تثبيت وقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة، وتشكيل اللجان #العسكرية التي ستشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة والانسحاب من #المنطقة "أ" خلال ثلاثين يوما، وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين و#السجناء السياسيين عبر تفعيل لجنة المعتقلين والأسرى، وفتح الممرات الآمنة إلى المدن لإيصال #المساعدات وتشجيع دخول #السفن_التجارية.

كما أكد الوفد الحكومي أيضا على ضرورة استغلال ما تبقى من الفترة الزمنية والبعد عن تشتيت المشاورات بأطروحات خارجة عن المرجعيات.

وكانت #الكويت قد حددت على لسان نائب وزير خارجيتها خالد سليمان الجارالله مدة زمنية للمتفاوضين اليمنيين في الكويت.

وأكد الجار الله في مقابلة خاصة لقناة "العربية"، الأربعاء، أنه إذا لم تحسم الأمور خلال 15 يوما فالكويت تعتذر عن استكمال استضافتها للمشاورات.