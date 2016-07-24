اليمن.. المخلافي يتهم الانقلابيين بإعاقة التوصل لتسوية

أعلن وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن تعنت الانقلابيين في المشاورات وعدم تنفيذهم لما تم الاتفاق عليه، وعدم جديتهم في الإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين، وفتح الممرات الآمنة أمام دخول المساعدات الإغاثية، وفك الحصار عن #تعز أسهم في إعاقة التوصل إلى تسوية.

وقال المخلافي، في كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في نواكشوط، إن الحكومة تسعى لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت في أقرب وقت ممكن، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.