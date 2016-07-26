هادي يؤكد لولد الشيخ أحمد تمسكه بالسلام

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور #هادي الليلة الماضية بمقر إقامته في العاصمة الموريتانية #نواكشوط المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث بحثا معاً آفاق السلام المتاحة في اليمن.

وثمن الرئيس هادي - وفقًا لما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل مساعيه الحميدة لتحقيق السلام والدفع به إلى الأمام من خلال خارطة طريق وآليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة #القرار_2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وجدد #الرئيس_اليمني التأكيد على تمسك حكومته بالسلام الذي قال إنه لم يلاق حتى اللحظة القبول وحسن النوايا من قبل الانقلابيين نتيجة لممارساتهم العدوانية على الأرض تجاه الشعب اليمني.