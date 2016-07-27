اشتباكات عنيفة بين المقاومة والانقلابيين في اليمن

تواصلت الاشتباكات في منطقتي المصلوب والعقبة بمحافظة #الجوف ، حيث أكدت المصادر تسليم القيادي الحوثي، مبخوت الحصان، ومرافقيه أنفسهم للمقاومة الشعبية، كما جددت طائرات التحالف قصفها لمواقع ومخازن أسلحة الميليشيات في مديرية الغيل.

كما تواصلت المواجهات، في مديرية نهم شمال شرق العاصمة #صنعاء ، بين الميليشيات وقوات الجيش والمقاومة الشعبية التي تلقت تعزيزات عسكرية من مأرب لمواجهة تحركات الانقلابيين والتقدم لكسر الطوق الأمني الذي استحدثه المتمردون غرب المديرية.

وأحكمت قوات المقاومة والجيش سيطرتها على منطقة الصرارة في جبل صبر في #تعز ، في وقت تعرضت خلاله قرى الجبل لقصف عنيف بصواريخ ومدفعية الميليشيات المتمركزة في التلال الشرقية والشمالية لمدينة تعز. كذلك صدت المقاومة هجوماً للميليشيات في الجهة الشرقية من الجبل، حيث تدور اشتباكات عنيفة في بلدتي الشقب وبتع شرق قمة جبل عروس الاستراتيجي التي يحاول الانقلابيون التقدم للسيطرة عليه.

من جانبها، قصفت طائرات #التحالف_العربي معسكر الدفاع الساحلي في مديرية المخاء غرب محافظة تعز، والذي تسيطر عليه الميليشيات، كما قصفت مواقعها في مديرية ذباب ومعسكر العمري شمال باب المندب.

وقصفت طائرات التحالف أيضاً مواقع وتعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية خولان شرق صنعاء، وفي جبهة حرض في حجة الحدودية شمال غرب اليمن وفي مناطق كتاف والظاهر التابعتين لمحافظة صعدة.