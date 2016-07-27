قوات الشرعية تنزع 35 ألف لغم زرعتها الميليشيات في مأرب

أعلنت قوات الشرعية عن تمكنها من نزع 35 ألف لغم داخل المناطق المحررة من قبضة ميليشيات #الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، بمحافظة #مأرب إلى الشمال الشرقي من العاصمة اليمنية #صنعاء .

وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن عبدالرب الشدادي، أن المنطقة العسكرية تخلصت من تلك الألغام بتفجيرها، لافتاً إلى أن الحوثيين وقوات صالح استخدموا تلك الألغام بكل أنواعها وأشكالها.

وكان تقرير حقوقي يمني قد صدر مؤخراً أفاد بمقتل 47 مدنياً في محافظة مأرب، بينهم امرأتين وطفلين، فيما أصيب 98 آخرين، بينهم 5 نساء وأربعة أطفال، نتيجة تلك الألغام التي زرعتها الميليشيات في مناطق مختلفة من المحافظة.

من جانبه، كشف محافظ محافظة #الجوف ، حسين العواضي، مطلع نيسان/إبريل الماضي، أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من 30 ألف لغم متنوعة الأحجام في مختلف مديريات المحافظة.

يشار إلى أن إحصاءات تقديرية كانت قد نوهت إلى أن أكثر من 200 ألف لغم زرعها الانقلابيون في محافظات يمنية عدة منذ آذار/مارس من العام الماضي.

وشكلت دول التحالف 10 فرق متخصصة لنزع الألغام في المناطق المحررة أواخر آب/أغسطس من العام الماضي 2015، حيث جرى نزع 10 آلاف لغم مضاد للدبابات ومضاد للأفراد بمحافظتي #عدن و #لحج .