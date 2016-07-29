التحالف: لا نحاصر اليمن.. ونمنع تهريب الأسلحة

أكد #التحالف العربي أن إجراءاته في اليمن لمنع تهريب الأسلحة وليست لحصاره، بحسب قناة "العربية" الجمعة.

وقال بيان لقيادة التحالف العربي إنه يبذل جهوداً كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى اليمن.

وشدد التحالف على أنه لا يفرض حصاراً على الأراضي اليمنية بل يطبق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.

ونوه التحالف إلى جهود تحسين الوضع الصحي في #اليمن وآخرها إسقاط 40 طنا من المواد الطبية لمستشفيات تعز ..

كما أشار البيان الى التعاون مع الأمم المتحدة في تسهيل مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع والمشتقات النفطية بإصدار أكثر من 4 آلاف تصريح للمنافذ.

وأوضح التحالف أنه تم إصدار تصاريح للسفن التجارية دون تمييز بلغ عددها 1462 تصريحا وشملت ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.

وأكد التحالف أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني سببها استيلاءُ الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارةِ الموانئ.