بالصور.. وصول قافلة إغاثية من مركز الملك سلمان لتعز

وصلت أول قافلة مساعدات إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمتضررين في قرية الصراري بصبر الموادم جنوب تعز يوم أمس الخميس، ضمن برنامج الإغاثة العاجلة عبر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أنه تم إيصال 600 سلة غذائية إلى القرية بتمويل من المركز.

وأوضح الربيعة أن هذه القافلة تعد أول قافلة إغاثية تصل قرية الصراري، مؤكداً أن المركز حريص على تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة لكافة القرى والأحياء السكنية المتضررة جراء الأزمة، التي تعانيها المحافظة وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين واللجنة العليا للإغاثة والمنظمات العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني.