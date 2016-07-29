وفد الحكومة في مشاورات اليمن يغادر الكويت اليوم

أكد رئيس الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية أن الوفد سيغادر #الكويت اليوم السبت.

وأوضح رئيس الوفد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أنه تم إطلاع سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية خلال سلسلة لقاءات الجمعة على الموقف النهائي في ضوء إفشال الانقلابيين للمشاورات.



وأشار #المخلافي إلى أن الأطراف الدولية أصبحت على قناعة تامة بأن الانقلابيين غير قابلين بالسلام ووقف الحرب وحقن دماء اليمنيين، وأنهم يرفضون قرارات الشرعية الدولية.

كما التقى المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجمعة، وفد #الانقلابيين بعد قرارهم تشكيل مجلس سياسي.

وقال عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين إنه من المستحيل تسليم السلاح، وإن ذلك لن يتم، وأشار في كلمة له إلى أنهم مستعدون للتضحية مهما كانت.

وانتقد الحوثي الشرعية والقرارات الدولية، وشن هجوما لاذعا على الولايات المتحدة، وقال إنها تتآمر على اليمن، وإنها أعادت تنظيم القاعدة إلى المحافظات الجنوبية في اليمن، وسهلت عملية انتشاره، موضحا أن القاعدة تقاتل في كل المحافظات.