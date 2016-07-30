تمديد مشاورات السلام اليمنية في الكويت أسبوعاً

تقرر مساء السبت تمديد مشاورات السلام اليمنية في الكويت لمدة أسبوع، بحسب مراسل قناة "العربية" و"الحدث"، عادل عيدان.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إن الوفد الحكومي ينظر في تمديد المشاورات ولم يقرر بعد، فيما ذكرت الأنباء أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقدم بمقترح جديد، السبت، يشمل تمديد المشاورات بين الأطراف اليمنية لفترة قصيرة.

وأوضح ولد الشيخ أنه سلم الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين ورقة عمل تحمل تصورا للمرحلة القادمة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن خلال اجتماعين منفصلين معهما ظهر السبت.

مساعي اللحظة الأخيرة يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية لإنقاذ المشاورات التي تنتظر إعلان وفاتها، أو حدوث معجزة تخترق جدار الأزمة، وسط استعدادات الوفد الحكومي اليمني للمغادرة.

لقاءات مكثفة يعقدها ولد الشيخ أحمد مع وفدي الحكومة والانقلابيين، وتنسيق متواصل مع الحكومة الكويتية والدول الراعية للتسوية.

وقال متحدث باسم المبعوث الأممي إن المشاورات مستمرة ولم تنته.

المبعوث الأممي عقد اجتماعا منفردا مع الوفد الحكومي لبحث إمكانية التوقيع على اتفاقية إطارية للمشاورات تضمن عودة طرفي النزاع لاستئناف المحادثات في جولة قادمة.

وذكرت المصادر أن هناك ضغوطا تمارس على الوفد الحكومي لأجل اتخاذ مثل هذه الخطوة، فيما يقول أحد أعضاء الوفد الحكومي إن أي موقف سيتخذه يتطلب العودة إلى القيادة السياسية.