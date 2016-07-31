اليمن..ولد الشيخ يستكمل مناقشة ورقة الحل مع الانقلابيين

يعقد المبعوث الأممي إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اجتماعات عدة اليوم في الكويت، وسيلتقي وفد الانقلابيين لاستكمال مناقشة ورقة الحل التي قدمها، مع استمرار رفضهم لها، فيما أجّل اجتماعه مع الوفد الحكومي إلى الغد.

كما سيجتمع المبعوث الأممي مع سفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن للاطلاع على آخر تطورات الموقف.

ورحب وفد الانقلابيين بتمديد المشاورات اليمنية في الكويت أسبوعاً آخر، لكنه اعتبر مشروع الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي بأنه لا يعدو كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش. كذلك جدد المتمردون تمسكهم بالاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة، وطالبوا باتفاق شامل يتضمن الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية كافة.