"قناص" حوثي بيد قوات الشرعية

أسرت المقاومة الشعبية بـ #تعز "قناصا" تابعا لميليشيات #الحوثي والمخلوع في منطقة الشقب بصبر الموادم جنوب المدينة.

وذكرت مصادر ميدانية أن "الأسير الحوثي عمل على قنص عدد من المواطنين في المنطقة"، لكن عناصر المقاومة تمكنوا من التسلل إلى إحدى التلال المحيطة بقرية الشقب وألقوا القبض عليه.

وكانت قوات الشرعية قد تمكنت، الأسبوع الماضي، من تطهير آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في #جبل_صبر ، بعدما طهرت منطقة الصراري بعد أن استماتت الميليشيات والموالون لهم من قوات المخلوع علي عبدالله صالح على الاستمرار بمهاجمة قوات الشرعية منذ أشهر عدة، وتحويل المنطقة إلى تجمعات وثكنة عسكرية انقلابية ومخازن لأسلحتها ومركز لتدريب عناصرها المسلحة من المنطقة نفسها والقادمة من محافظة #صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين، ومن المحافظات الأخرى ليتم تدريبهم على منهج الطريقة الإيرانية.