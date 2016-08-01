قصف عنيف للميليشيات على تعز

شنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفاً عنيفاً وعشوائياً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية والدبابات على قلعة القاهرة وسط مدينة #تعز وقرى منطقة الضباب غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الأطفال وتدمير عدد من المنازل.

كما استهدفت الميليشيات الانقلابية مواقع المقاومة الشعبية في منطقة الشقب بجبل صبر جنوب شرق مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين.

كذلك دارت اشتباكات عنيفة بين المتمردين والمقاومة، مسنودة بالجيش الوطني، في شارع الأربعين شمال شرق مدينة تعز، وفي حي عصيفرة شمال المدينة، إثر هجوم شنته الميليشيات على مواقع المقاومة والجيش. ورافق الهجوم قصف عنيف وعشوائي بالأسلحة الثقيلة، وتمكنت المقاومة والجيش من صد الهجوم.