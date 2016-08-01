اليمن: الانقلابيون لم يلتزموا بمقترحات المبعوث الأممي

أعلن وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، في مؤتمر صحافي، أن "الوفد الحكومي وافق على كافة مقترحات المبعوث الأممي، والانقلابيون لم يلتزموا بها".

وقال المخلافي: "قضينا أياماً طويلة من دون مشاورات حقيقية بسبب ممارسات وفد الانقلابيين. تحملنا الكثير من أجل السلام، ووافقنا على أحدث مشروع من المبعوث الأممي".

كما أشار إلى أن "مغادرة الكويت لا تعني أننا نغادر المشاورات وسنعود في أي وقت"، مشدداً على أن "موافقة الانقلابيين على توقيع ورقة المبعوث الأممي شرط لعودتنا للكويت".

وغادر وفد الحكومة اليمنية الكويت متجهاً إلى الرياض، بعد ما سلم اولد الشيخ أحمد رسالة موقعة يعلن فيها موافقته على المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

وعلق المبعوث الخاص قائلاً: "مغادرة الوفد الحكومي الكويت لا تعني مغادرة المشاورات. فنحن متفقون مع الأطراف على استمرار المشاورات على أن نقيم في الأيام المقبلة آلية العمل. سنخصص الأيام المقبلة لاجتماعات مكثفة مع وفد الانقلابيين ومع بعض أعضاء المجتمع الدولي المعنيين بالشأن اليمني وللتحضير للخطوات المقبلة".

