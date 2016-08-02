اتهام دولي لصالح والحوثيين بزعزعة أمن اليمن

أكد سفراء الدول الـ 18 في اجتماعهم الثلاثاء، مع وفدي #الحوثي و #صالح على تأييدهم لشرعية رئيس #اليمن، عبدربه منصور هادي، وكرروا دعوتهم كل الأطراف والدول الأعضاء بالأمم المتحدة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية أو المساس بشرعية رئيس اليمن.

كما لاحظ السفراء وبقلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بما في ذلك دعم صالح لأعمال الحوثيين التي تواصل تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وطالب السفراء كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين ومن دون قيد أو شرط، بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

هذا وأعلنت جماعة الحوثي ضمنياً طي صفحة ما تسمى "اللجنة الثورية العليا"، التي شكلتها كسلطة انقلابية عقب إصدارها ما يسمى "الإعلان الدستوري" في السادس من فبراير2015.

واعتبر مراقبون أن #المتمردين أصدروا "بيان نعي" لتلك اللجنة، حيث أشاد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام بالدور الذي قام به رئيس وأعضاء ما تسمى اللجنة الثورية العليا "والشجاعة التي تحلوا بها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات خلال الفترة الماضية"، على حد قوله.