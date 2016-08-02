المعلمي: ميليشيا الحوثي قتلت 500 مدني بالسعودية

قال عبدالله #المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة إن ميليشيا الحوثي قامت بأكثر من 1700 خرق للحدود #السعودية وقتلت حوالي 500 مدني في المملكة.

وأكد أن قوات التحالف تعمل على أساس أن جميع المناطق في اليمن مدنية، معرباً عن أسفه لإدراج اسم التحالف في تقرير انتهاكات المدنيين دون وجه حق.

وأضاف خلال جلسة #مجلس_الأمن التي يناقش فيها تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاعات والحروب إن السعودية تؤمن بأنه لا مبرر لاستهداف الأطفال، مؤكدا أن قوات التحالف لم تحتجز أي طفل من الذين جندتهم ميليشيات الحوثي.

وأكد أن المملكة ساندت جهود المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وطالب الأمم المتحدة بالتحقق من مصادر ومعلومات تقاريرها، مشيرا إلى أن السعودية مستمرة في تقديم المساعدات للاجئين اليمنيين وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية في كل أنحاء #اليمن .

وفي الشأن السوري، ناشد المعلمي مجلس الأمن تقديم الحماية الفورية للأطفال في سوريا، مؤكدا أن #نظام_الأسد يرتكب مجزرة بحق المدنيين في #حلب.

وأشار إلى أن الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله تنتهك حقوق الأطفال في #سوريا .

وفيما يخص القضية الفلسطينية، طالب المعلمي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها حقوق الفلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية الجنائية عن انتهاكات حقوق الأطفال.