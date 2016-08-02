خلاف جديد بين المخلوع صالح والحوثيين

أعلنت جماعة الحوثي ضمنياً طي صفحة ما تسمى "اللجنة الثورية العليا"، التي شكلتها كسلطة انقلابية عقب إصدارها ما يسمى "الإعلان الدستوري" في السادس من شباط/فبراير2015.

واعتبر مراقبون أن #المتمردين أصدروا "بيان نعي" لتلك اللجنة، حيث أشاد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام بالدور الذي قام به رئيس وأعضاء ما تسمى اللجنة الثورية العليا "والشجاعة التي تحلوا بها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات خلال الفترة الماضية"، على حد قوله.

وقال عبدالسلام في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استطاعت اللجنة الثورية العليا رغم هذه التحديات المعقدة وغيرها أن تدير هذه المرحلة الحرجة".

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من إصدار حزب المؤتمر الشعبي العام تعميماً لمنتسبيه في صنعاء بعدم الخروج في مسيرة الاثنين دعت إليها ما تسمى اللجنة الثورية العليا، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك التعميم جاء على خلفية خلاف جديد بين المؤتمر والحوثيين بشأن عدم امتثال #الحوثيين لمقررات اتفاقهم مع حزب المخلوع علي #صالح والمتضمن تشكيل المجلس الرئاسي وإلغاء ما تسمى اللجنة الثورية التي ما زالت تمارس عملها حتى اليوم.

ويقول متابعون إن الحوثيين ورقة بيد #المخلوع_صالح الذي استفاد منهم في تصفية حساباته مع خصومه من قوى الشرعية.

واعتبر المحلل السياسي محمد صالح أن مؤشرات الاتفاق الأخير تؤكد أن جماعة الحوثي مجرد أداة بيد صالح الذي لا يزال يملك قوة عسكرية بارزة.