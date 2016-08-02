زعيم الحوثيين يدير شبكة لتهريب الآثار اليمنية

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن أن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي تمكّن خلال الفترة الماضية من جمع ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق عمليات منظمة لتهريب الآثار اليمنية تجري تحت إشراف مباشر منه، وتتولاها مافيا آثار تضم شخصيات إيرانية وأخرى لبنانية تابعة لحزب الله.

وجاءت هذه المعلومات، في وقت أشارت فيه مصادر محلية بمحافظة ذمار، الثلاثاء، إلى أن قيادات ما تسمى باللجنة الثورية العليا بالمحافظة وبمساعدة قيادات حوثية تنتمي إلى مديرية الحدا قامت بنهب عشرات القطع الأثرية من منطقة بينون التاريخية ونقلتها إلى محافظة صعدة وأيضا إلى جهة مجهولة، منوهة إلى أن أبرز المتورطين في العملية هو القيادي الحوثي يحي عبدالوهاب الديلمي المكنى "أبو علي".

وبالعودة إلى المصادر المطلعة فقد ربطت بين أبرز جبهات القتال التي أشعلها الحوثيون منذ مارس 2015 وهي مأرب والجوف وتعز وشبوة، وبين حقيقة أن تلك المحافظات تحوي أبرز كنوز الآثار اليمنية.

ووفقا للمصادر فإن جماعة الحوثي تقوم بتهريب الآثار من تلك المحافظات عبر أطقم وعربات عسكرية وسيارات إسعاف مع إيهام الناس أنها تحمل جثث قتلى، ومن ثم يتم نقل القطع الأثرية إلى محافظة صعدة أو المناطق القريبة من سواحل البحر الأحمر في محافظتي حجة والحديدة.

وأضافت المصادر أنه بعد ذلك يقومون بتحميل القطع الأثرية في قوارب تتحرك من السواحل اليمنية تحت غطاء ممارسة الصيد في عمق المياه الإقليمية وتستقبلها في عرض البحر قوارب قادمة من السواحل الإرتيرية تابعة لمافيا الآثار المكونة من شخصيات إيرانية وأخرى لبنانية من جماعة حزب الله.

وكانت هيئة الآثار بصنعاء قد كشفت في نوفمبر من العام الماضي أنها عثرت على كنوز أثرية تعود لحقبة ما قبل الإسلام في بعض المباني التي فجرتها جماعة الحوثيين في يونيو 2015 في حارة القاسمي بصنعاء القديمة.

وحينئذ أوضح خبراء آثار في تصريحات صحافية أن الجماعة المتمردة لجأت إلى إحداث تفجير في المنطقة لتتسبب في إحداث تصدعات بمبانيها القديمة، وتوحي لساكنيها بأنها على وشك السقوط، ومن ثم تقوم بترحيلهم إلى مناطق أخرى، ليخلو لها الجو وتقوم بالاستيلاء على الكنوز الأثرية.