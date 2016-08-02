3 قتلى بهجومين انتحاريين قرب موقع للجيش في لحج

أفاد مراسل "العربية" بمقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات بهجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدفتا معسكر القطاع الغربي في مدينة الحبيلين بمحافظة عدن الجنوبية شمال عدن اليمنية.

يأتي هذا فيما يواصل الجيش اليمني تقدمه ناحية العاصمة #صنعاء، القابعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، حيث قصف معسكر اللواء 63 حرس جمهوري. كما شنت طائرات التحالف غارات على مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله #صالح في معسكر الجميمة بضاحية بني حشيش.

وفي منطقة بني دهرة التابعة لمديرية بني الحارث بالضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة، قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة معسكر اللواء 63 حرس جمهوري.