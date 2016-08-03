اليمن.. المقاومة تصد الحوثي والتحالف يدك مواقعهم

اشتعلت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، منذ منتصف الليلة الماضية الثلاثاء في مختلف جبهات الشريط الحدودي بين محافظتي #تعز و #لحج باليمن.

وأكدت مصادر ميدانية أن المقاومة الشعبية أوقفت زحف ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح من منطقة حيفان باتجاه الأحكوم، وذلك بشن هجوم معاكس ضد قوات الميليشيات ودحرها من بعض تلال منطقة حيفان بعد ساعات من الاستيلاء عليها.

وأفادت مصادر في المقاومة الشعبية أن الهجوم المعاكس للمقاومة بدأ بعد تلقيها تعزيزات عسكرية كبيرة من الجيش وبعض فصائل المقاومة في المدينة، وذلك لمنع وصول الميليشيات إلى منطقة هيجة العبد وقطع الطريق الرابط بين عدن وتعز.

وفي جبهة كرش، أعلن مصدر في الجيش الوطني أن تبادل قصف مدفعي وصاروخي بين الجيش والميليشيات اندلع منذ ساعات الصباح الأولى الأربعاء، حيث قصفت الميليشيات بعض مواقع الجيش وقرى آهلة بالسكان في منطقتي كرش والقبيطة غربا.

وتدور مواجهات عنيفة في منطقة كهبوب جبهة المضاربة شمال غرب محافظة لحج حيث تحاول الميليشيات السيطرة على مواقع في جبل كهبوب تتمركز فيها المقاومة.

كما نفذت طائرات التحالف عدة غارات الليلة الماضية، الثلاثاء، على مواقع وتجمعات للميليشيات في كهبوب وحيفان.