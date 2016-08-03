مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن المحادثات اليمنية

عقد مجلس الأمن الأربعاء، جلسة مغلقة حول اليمن قدم خلالها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إفادته حول محادثات الكويت.

وشهدت الجلسة التي ما تزال مستمرة تقديم اللجنة المحلية لتهدئة في محافظة البيضاء، بلاغا بشأن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في المحافظة.

وأوضح البلاغ بأن ميليشيات الحوثي اقتحمت اربعة منازل تعود للشيخ أحمد صالح العمري وثلاثة شيوخ أخرين في المحافظة بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو الماضي واقتادتهم إلى جهة مجهولة قبل ان يتم اكتشاف عملية اعدامهم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة خاصة لبحث التطورات في #اليمن، وكذلك موقف المفاوضات اليمنية المتعثرة في #الكويت.

ويبحث مجلس الأمن أيضا خلال الجلسة الخاصة الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الثلاثاء، رفع اسم التحالف من تقرير #الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن، التي ناقش فيها تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاعات والحروب، أن أكثر من نصف #اللاجئين في العالم هم من الأطفال.

وخلال الجلسة المذكورة، أعلن عبدالله #المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة إن ميليشيات الحوثي قامت بأكثر من 1700 خرق للحدود #السعودية وقتلت حوالي 500 مدني في المملكة.