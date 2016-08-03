ميليشيات الحوثي تفجر 7 منازل بـ3 محافظات يمنية

قامت ميليشيات الحوثي الانقلابية الثلاثاء بتفجير سبعة منازل في ثلاث محافظات يمنية، وذلك استمراراً لمسلسل عمليات تفجير المنازل التي أصبحت جزءا من أفعالها الإجرامية المدانة محليا ودوليا.

ففي محافظة إب قالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي فجرت منزلين لمواطنين في عزلة الأبعون بمديرية حزم العدين بعد اقتحام القرية بـ10 أطقم وعليها عشرات المسلحين وروعت الأطفال والنساء في القرية.

وبحسب المصادر فإن المنزلين اللذين تم تفجيرهما تابعان لمواطنين، هما مقبل عبدالله علي وعمار علي عبدالله.

المصادر أفادت أن الميليشيات طردت الأطفال والنساء من المنزلين ونهبت محتوياتهما ولغمت المنزلين بعبوات متفجرة، وسط استياء شعبي كبير.

كما قامت ميليشيات الحوثي بتفجير منزلين لقادة في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وأكدت مصادر محلية أن الحوثيين قاموا بتفجير منزل قائد كتائب البيضاء أبو علي الصومعي، كما قاموا بتفجير منزل القيادي بجبهة ذي ناعم، صالح علوي البراشي، مشيرة إلى أن عددا من المنازل المجاورة تضررت جراء التفجيرات.

وجاءت عملية تفجير المنازل - وفقا للمصادر - بعد يومين من عمليات ناجحة نفذتها مقاومة ذي ناعم ضد ميليشيات الحوثي وقتل على إثرها القيادي الحوثي ماجد العوكبي و4 من مسلحيه فيما أصيب قيادي حوثي آخر يدعى أبو زيد غربان.

وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن قامت ميليشيات الحوثي بتفجير ثلاثة منازل في منطقة الأعمور بمديرية حيفان. وأشارت المصادر إلى أن المنازل الثلاثة التي جرى تفجيرها تعود ملكيتها للشيخ جازم العامري قائد المقاومة في المنكفة وأحد أبنائه.