التحالف والجيش يقصفان مواقع الميليشيات في اليمن

أعلن مصدر عسكري في الجيش اليمني أن طائرات التحالف قصفت صباح الخميس تعزيزات ومواقع عسكرية للميليشيات في منطقتي ضبوعة ومسورة في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، حيث دارت مواجهات الليلة الماضية، قصفت خلالها قوات الجيش مواقع الميليشيات في منطقة المنار، ومعاقل الانقلابيين في قرية بوسان عند الأطراف الشرقية لمدية أرحب.

كما ذكر مصدر عسكري وصول كامل قوات اللواء التاسع التابع للمنطقة العسكرية السادسة إلى محافظة الجوف لتوسيع العمليات العسكرية ودحر الميليشيات من بقية مناطق الجوف.

كذلك قتل سبعة عناصر من المتمردين بجبهة حرض شمال غرب محافظة حجة في عملية نوعية نفذتها وحدة من الجيش الوطني غرب جمرك حرض، في حين قصفت طائرات التحالف تعزيزات للميليشيات في منطقة عاهم جنوب مديرية ميدي كانت في طريقها إلى الانقلابيين في حرض الحدودية.

من جانبها، تصدت المقاومة لهجومين متتاليين للميليشيات على أحياء المستشفى العسكري، والجحملية السفلى ومنطقة التموين في تعز.