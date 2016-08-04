روسيا تعوق إدانة مجلس الأمن لاتفاق الحوثي وصالح باليمن

كشف مراسل #العربية أن مندوب #روسيا في مجلس الأمن دافع عن #الانقلابيين في الجلسة المغلقة للمجلس، رغم توقيع السفير الروسي في الكويت قبل أيام على بيان الدول الـ 18 الرافض للإعلان السياسي للحوثي و #المخلوع .

كما أفاد مراسل "العربية" أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الدولي إلى #اليمن ، أبلغ #مجلس_الأمن برفض وفد الانقلابيين التوقيع على مقترح الحل السياسي الذي قدّمه، معلنا أنه سيبدأ جولة مكّوكية في المنطقة، وذلك بمسعى جديد للحل.

وكان مندوب اليمن الدائم في #الأمم_المتحدة السفير خالد اليماني قد شدّد في مقابلة له مع "العربية"، على أنه لا سبيل لـتحقيق السلام في اليمن دون إنهاء الانقلاب.

وأكد اليماني أنّ تجربة ميليشيات حزب الله في لبنان، لن تكرّر في اليمن.