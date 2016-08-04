اليمن.. 263 انتهاكاً بحق المدنيين على يد الحوثي وصالح

وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بـ #اليمن 263 انتهاكا بحق مواطنين مدنيين على يد ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح .

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن من بين #الانتهاكات 75 عملية قتل غير مشروع لمدنيين، واستهداف 4 مؤسسات حكومية وعامة، إضافة لواقعتي حصار جماعي و9 حالات تجنيد لأطفال.

كما ذكر التقرير أن من بين الانتهاكات حالات نهب ممتلكات وتفجير منازل، إضافة لعمليات التهجير القسري والإخفاء والاعتقالات التعسفية.

وفي سياق متصل، طالب وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي المجتمع الدولي بإدانة جريمة الميليشيات في #البيضاء ، والتي تم خلالها إعدام 4 من وجهاء المدينة بعد يومين من اختطافهم.

واعتبر الأصبحي في مقابلة له مع "الحدث" أنّ الميليشيات تطور منهجيتها الإجرامية لعدم تلقيها إدانات حقيقية من #المجتمع_الدولي ضد ممارساتها وتجاوزاتها.