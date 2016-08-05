اليمن.. الجيش والمقاومة يبدآن هجوماً كبيراً على الجوف

ينفذ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوماً كبيراً ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لاستكمال السيطرة على مديرية الغيل غرب محافظة الجوف.



وقال مصدر في المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في محافظة #الجوف إن الهجوم يتم من محاور عدة، تحت غطاء جوي من طائرات التحالف.



كما أوضح مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة تدور بين الطرفين، وسط تقدم لقوات الجيش.



من جانبها، نفذت طائرات التحالف غارات عدة على مواقع للميليشيات غرب مديرية الغيل وفي منطقة العقبة، ودمرت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها بدعم الميليشيات.

كذلك قصفت مواقع للميليشيات في مديرية باقم شمال محافظة صعدة الحدودية قبالة منطقة عسير السعودية.