"التحرير موعدنا" عملية عسكرية ضد المتمردين قرب صنعاء

أعلن المركز الإعلامي اليمني أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على جبل المنارة المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم، ومنطقة بين البوري في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء وذلك في إطار العملية العسكرية التي بدأت فجرا تحت اسم "التحرير موعدنا".

وأفادت مصادر "العربية" في محافظة الجوف أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استعادا السيطرة صباح اليوم السبت، على مقر إدارة أمن مديرية الغيل، وتقدما باتجاه قرية العرضي أحد أهم معاقل ميليشيات الحوثي حيث تدور معارك عنيفة بمختلف الأسلحة.

وفي مديرية المتون تقدم الحيش الوطني في منطقة حام حيث تدور اشتباكات عند بوابة معسكر تابع للميليشيات في المنطقة.

وأفادت مصادر ميدانية حدوث انهيار في صفوف الميليشيات، وشوهدت عشرات الأطقم المسلحة وهي تهرب من المعسكر باتجاه غرب الجوف.

كما نفذت طائرات التحالف المزيد من الغارات الجوية في جبهة نهم ضد مواقع الميليشيات في عملية إسناد جوي لقوات الجيش الوطني والمقاومة، حيث قصفت مواقع في منطقتي حريم وبني بارق.